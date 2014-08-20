欧洲汇市：英镑反弹，因英国央行会议记录显示两位委员投票支持升息

路透伦敦8月20日 - 英镑兑美元周三从四个月低点反弹，之前英国央行会议记录显示，有两名委员在8月政策会议上投票支持升息，令许多投资者意外。

英国央行周三公布的8月6-7日会议记录显示，英国央行货币政策委员会(MPC)两名外部委员威尔和麦卡弗蒂，投票赞成将利率从0.5%上调至0.75%。

一些市场人士原先预期最多会有一名委员支持升息，当会议记录显示有两名委员支持升息后，市场将英国央行首度升息时机的预期提前至五个月后。

上周英国央行公布季度通胀报告，市场认为通胀立场偏温和，从而促使投资者将升息时间预期由今年底推迟至明年3月。

在今日英国央行会议记录公布后，英镑交投放量，兑美元 升至1.6680美元，上扬0.3%，且未受美元 普涨趋势影响。英镑稍早触及四个月低点1.6602美元，此为4月初来最低水平。

英镑最新报1.6645美元，上升0.2%。

欧元兑英镑 跌0.5%，报0.7969英镑，为一周来最低。上周英国央行通胀报告公布后，欧元一度触及0.8037英镑的两个月高点。

不过，交易员称，鉴于通胀率仍远低于央行2%的目标，且薪资尚未出现上升迹象，暗示英国经济中仍有相当大的闲置产能，英镑不太可能涨很多。(完)

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