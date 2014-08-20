欧洲汇市：英镑反弹，因英国央行会议记录显示两位委员投票支持升息

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦8月20日 - 英镑兑美元周三从四个月低点反弹，之前英国央行会议记录显示，有两名委员在8月政策会议上投票支持升息，令许多投资者意外。
英国央行周三公布的8月6-7日会议记录显示，英国央行货币政策委员会(MPC)两名外部委员威尔和麦卡弗蒂，投票赞成将利率从0.5%上调至0.75%。
一些市场人士原先预期最多会有一名委员支持升息，当会议记录显示有两名委员支持升息后，市场将英国央行首度升息时机的预期提前至五个月后。
上周英国央行公布季度通胀报告，市场认为通胀立场偏温和，从而促使投资者将升息时间预期由今年底推迟至明年3月。
在今日英国央行会议记录公布后，英镑交投放量，兑美元 升至1.6680美元，上扬0.3%，且未受美元 普涨趋势影响。英镑稍早触及四个月低点1.6602美元，此为4月初来最低水平。
英镑最新报1.6645美元，上升0.2%。
欧元兑英镑 跌0.5%，报0.7969英镑，为一周来最低。上周英国央行通胀报告公布后，欧元一度触及0.8037英镑的两个月高点。
不过，交易员称，鉴于通胀率仍远低于央行2%的目标，且薪资尚未出现上升迹象，暗示英国经济中仍有相当大的闲置产能，英镑不太可能涨很多。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选