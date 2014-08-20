版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 01:37 BJT

标题新闻：5月全球精炼铜市场供应缺口为6.9万吨，4月缺口为18.6万吨-国际铜业研究组织(ICSG)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐