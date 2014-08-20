欧元债市：德国零票息两年期公债标售获强劲需求，两年期德债收益率报-0.004%

* 德债标售的投标倍数为两倍

* 市场预计欧洲央行实施量化宽松政策的机率上升

* 德债/美债收益率差接近历史高位

路透伦敦8月20日 - 德国两年期公债收益率周三持于略低于0%的15个月低点附近，货币市场利率处于纪录低位和对欧洲央行将进一步放宽货币政策的预期支持两年期德债标售需求。

德国标售逾40亿欧元两年期新债，投资者需求是供应的两倍，尽管平均收益率和票息均为0%。

上周数据显示，在俄罗斯和西方互相制裁对经济产生的冲击尚未显现前，欧元区第二季经济增长停滞，这巩固了对欧洲央行将在一段长时间保持超低利率的预期。

路透周一对欧元货币市场交易商的调查显示，欧洲央行在未来一年寻求通过资产购买推升通胀的可能性为50%。

在二级市场，两年期德债收益率 报-0.004%。

欧洲央行在6月降息，以及欧元区银行体系有大量过剩流动性，令欧元无担保之加权平均隔夜利率 跌至纪录新低0.005%。

两年期德债/美债收益率差为约45个基点，略低于上月底触及的七年高位。

市场人士将关注周三1800 GMT美联储公布的会议记录。

对欧洲央行将进一步放宽政策的预期周三拉低其他欧元区公债收益率。西班牙和意大利公债10年期公债收益率稍早也触及纪录低位，分别下跌6个基点和3个基点，报2.38%和2.56%，但在午后交易中扭转部份价格升幅。(完)

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