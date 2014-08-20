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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 01:43 BJT

金属期市：升至一周高位，因美国楼市数据强劲和中国买入

* 美国房屋开工升至八个月高位

* 铝价触及一年半高位

路透伦敦8月20日 - 期铜价格周三升至一周高位，因上日美国楼市数据强劲提振市场人气，且全球最大金属消费国中国的买家利用价格回落的机会买入，补充库存。

美国7月房屋开工大增至八个月高位，显示美国楼市在去年下半年停滞之后，复苏重回正轨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中一度触及一周高位7,019美元，之后缩减升幅，收报7,010美元，上涨2.1%。

中国楼市前景喜忧参半，且开始拖累经济增长，令铜价受压。

不过，大华继显证券分析师Helen Lau表示，9月中国铜加工商的季节性需求很可能反弹。

中国国内铜溢价在7月大部份时间不到150元人民币，在本周溢价上升至每吨超过200元人民币，暗示一些终端用户利用铜价回落的机会买入，补充库存。

三个月期铝 触及去年2月底来最高2,083,75美元，收报每吨2,076美元，攀升1.8%。

期锌 触及约两周高位2,361美元，收报每吨2,356美元，上扬2.4%。期铅 触及一周高位2,263.25美元，收报2,259美元，上升1.5%。

期镍 触及约两周高点19,069美元，收报18,950美元，涨2.2%。期锡 收涨0.1%，报22,420美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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