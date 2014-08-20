金属期市：升至一周高位，因美国楼市数据强劲和中国买入

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美国房屋开工升至八个月高位
* 铝价触及一年半高位
路透伦敦8月20日 - 期铜价格周三升至一周高位，因上日美国楼市数据强劲提振市场人气，且全球最大金属消费国中国的买家利用价格回落的机会买入，补充库存。
美国7月房屋开工大增至八个月高位，显示美国楼市在去年下半年停滞之后，复苏重回正轨。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中一度触及一周高位7,019美元，之后缩减升幅，收报7,010美元，上涨2.1%。
中国楼市前景喜忧参半，且开始拖累经济增长，令铜价受压。
不过，大华继显证券分析师Helen Lau表示，9月中国铜加工商的季节性需求很可能反弹。
中国国内铜溢价在7月大部份时间不到150元人民币，在本周溢价上升至每吨超过200元人民币，暗示一些终端用户利用铜价回落的机会买入，补充库存。
三个月期铝 触及去年2月底来最高2,083,75美元，收报每吨2,076美元，攀升1.8%。
期锌 触及约两周高位2,361美元，收报每吨2,356美元，上扬2.4%。期铅 触及一周高位2,263.25美元，收报2,259美元，上升1.5%。
期镍 触及约两周高点19,069美元，收报18,950美元，涨2.2%。期锡 收涨0.1%，报22,420美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申