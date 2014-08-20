欧洲股市：下滑，因嘉士伯就俄罗斯市场发出盈警

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦8月20日 - 欧洲股市周三下跌，结束两日涨势，嘉士伯 警告称，今年获利可能下降，因俄罗斯市场状况不断恶化，消息令投资者感到不安。
英国央行本月会议记录显示，在九名决策者中有两人投票支持升息，令市场预期七国集团(G7)之一的英国可能最早在明年初升息。市场人气进一步受到打击。
美联储将在周三1800 GMT公布7月会议记录。
嘉士伯发出盈警后，股价劲跌3.6%。该公司35%的获利是来自俄罗斯。
同业喜力 暴涨8.3%，之前公司公布的上半年运营获利好于预期，因公司加快节省成本的速度，且除中东欧市场之外，其他地区的销量均出现增长。
FTSEurofirst 300指数 跌0.1%，报1,346.02点，之前两日累计上涨1.8%。
Euro STOXX 50指数 跌0.3%，报3,083.50点。
德国DAX指数 收低0.21%，报9,314.57点。法股CAC指数 下跌0.32%，收报4,240.79点，英国富时100指数 收跌0.35%，收报6,755.48点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。