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货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 01:55 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船运价上涨

路透8月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上扬，因海岬型船运价上涨。

乾散货运价指数上涨21点，或2.02%，报1,061点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升124点，或5.5%，至2,380点，为4月2日以来最高。日均获利增加637美元，报16,407美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，或1.08%，报828点，之前连升10日。日均获利回落71美元，至6,602美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 母红；审校 利棣儿)
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