美国FED：会议记录称就业市场改善，但要待更多经济复苏的确凿证据

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透华盛顿8月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的7月会议记录显示，美联储对美国就业市场复苏的速度感到意外，但在看到更多经济复苏的确凿证据前，不希望提前既定的升息计划。
“美国就业市场改善的步伐快于预期，使经济状况更加接近正常水平，＂美联储在周三公布的7月会议记录中表示。
会议记录称，决策者“普遍同意”就业市场在过去一年改善的程度“大于预期”。
美联储在政策会议结束后发布的声明中称，就业市场存在“大量”闲置劳动力，但会议记录显示，多位美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员认为，这一措辞“可能不久就必须调整。”
会议记录还显示，决策者基本同意升息框架的多项元素，几乎所有决策者都同意保持隔夜联邦基金利率为指标利率是恰当的。
会议记录显示，多数联储决策者希望在调整升息看法前看到更多的证据，部分决策者认为有理由以“较快的步伐”推进。
多数FOMC委员认为利用隔夜逆回购应操作该是暂时性的，应限制使用的规模。
FOMC委员同意应逐步、可预见地缩减美联储资产负债表规模，最终主要持有公债。多数FOMC委员支持在首次升息后缩减将所持资产组合到期回笼资金再投资的规模或结束该操作，不想出售抵押贷款支持证券(MBS)。
FOMC委员对就业市场仍存在多大规模的闲置劳动力的看法有分歧，很多委员认为失业率低估了闲置劳动力的规模。数位委员认为，通胀的上行风险并未增加，其他一些委员认为风险已经上升。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申