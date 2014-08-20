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货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 03:14 BJT

纽约期市：ICE原糖期货从六个月低位回升，可可期货上涨

路透纽约/伦敦8月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三从稍早触及的六个月低位反弹，因回补空头。可可期货扳回上日录得的跌幅，因投资者重新买入。阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中上涨。

ICE-10月原糖期货 录得一个月来最大单日升幅，收涨0.23美分，或1.5%，收报每磅15.70美分，接近日内高位，此前一度跌至六个月新低15.38美分。

“人们在寻找底部。他们将价格推至新低后，就出脱头寸，”NickJenCapital合作伙伴Nick Gentile表示。

本周稍后政府将公布数据，预料将显示截至8月19日该周，投机者再次增加ICE原糖空头头寸。

技术性超卖状况带动回补空头。近月合约的14日强弱相对指标升至34.1，之前为26.5。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 上涨4.80美元，或1.1%，收报每吨424.90美元，之前跌至417.00美元，此为合约低位和1月来近月合约的最低水平。

ICE-12月可可期货 收高22美元，或0.7%，报每吨3,226美元。LIFFE-12月可可期货 收涨12英镑，或0.6%，收报每吨2,036英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收高2.8美分，或1.5%，报每磅1.8895美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 涨22美元，或1.1%，收报每吨1,969美元。(完)

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