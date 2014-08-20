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市场报道 | 2014年 8月 21日 星期四 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因对乌克兰供应忧虑缓和

路透8月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，交易商称，因获利了结和对乌克兰制粉小麦供应的担忧缓解。

小麦期货周二收高，因咨询公司APK-Inform的一份报告显示，乌克兰面粉生产商要求政府暂停制粉级小麦出口，直到获得更多有关该国小麦库存的信息。

ADM Germany预期2014年德国小麦产量为2,604万吨，与7月时的预估不变，高于2013年产量2,460万吨。ADM Germany称，德国降雨多次推迟收割，且一些地区的小麦可能出现质量问题。ADM Germany的前称是Toepfer International。

CBOT-9月小麦期货 结算价报5.39-1/2美元，跌6-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为113,216口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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