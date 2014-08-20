芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因预计美国玉米丰产

路透8月20日 - 美国玉米期货周三收低，交易商表示，因Pro Farmer的中西部作物巡查报告预期，美国玉米将丰产，加之天气良好，有利作物生长。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米 跌穿20日均线，且触及一周低位3.65-1/2美元，之后收报3.67-1/2美元，跌4-3/4美分。

周二稍晚公布的Pro Farmer中西部作物巡查报告称，预期印第安纳州玉米产量将为每英亩185.03蒲式耳，远高于三年均值141.24蒲式耳。预计内布拉斯加州玉米产量将为每英亩163.77蒲式耳，高于三年均值146.81蒲式耳。

Pro Farmer某一路线的巡查团发现，伊利诺伊中西部的玉米潜在收成强劲，而巡查团在爱荷华州西南部发现，该处收成前景好于上年。

汤森路透分支Lanworth将美国玉米单产预估下调至每英亩174.5蒲式耳，仍在纪录高位，但低于8月11日预估的174.8蒲式耳。Lanworth预期美国玉米产量将为147.34亿蒲式耳，之前预期为147.66亿。

今日CBOT玉米期货成交量预计为267,935口。(完)

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