芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，近月合约上升而远月大豆下跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透8月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三多数收低，交易商说，美国大豆收成前景不断改善，向新作大豆合约施压，但近月9月大豆和豆粕合约持坚，因在收割前，供应吃紧。
CBOT-9月/11月大豆和9月/11月豆粕价差大幅走强，近月合约上涨，远月合约下跌，凸显现货市场的忧虑，因旧作供应吃紧，收割大豆还要等一个月才能上市。
远月合约受压，因预料美国大豆丰收，受助于天气良好，以及Pro Farmer中西部作物巡查报告称大豆结荚数目高。
Pro Farmer中西部作物巡查团周二称，预期在印第安纳州，3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,221个，高于巡查团的三年均值1,119个。预计内布拉斯加州3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,103个，接近巡查团的三年均值1,107个。
汤森路透分支Lanworth将美国大豆产量预估上调至每英亩46.7蒲式耳，8月11日时的预估为46.4蒲式耳。Lanworth预期美国大豆产量将为38.55亿蒲式耳，高于之前预估的38.06亿。
9月大豆期货合约 收升1/2美分，报每蒲式耳11.19-3/4美元。
9月豆粕合约 收高2.8美元，报每短吨402.6美元。9月豆油合约 涨0.20美分，报32.86美分。
今日CBOT大豆预估成交量为170,588口，豆粕为119,371口，豆油为86,445口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申