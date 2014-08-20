芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，近月合约上升而远月大豆下跌

路透8月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三多数收低，交易商说，美国大豆收成前景不断改善，向新作大豆合约施压，但近月9月大豆和豆粕合约持坚，因在收割前，供应吃紧。

CBOT-9月/11月大豆和9月/11月豆粕价差大幅走强，近月合约上涨，远月合约下跌，凸显现货市场的忧虑，因旧作供应吃紧，收割大豆还要等一个月才能上市。

远月合约受压，因预料美国大豆丰收，受助于天气良好，以及Pro Farmer中西部作物巡查报告称大豆结荚数目高。

Pro Farmer中西部作物巡查团周二称，预期在印第安纳州，3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,221个，高于巡查团的三年均值1,119个。预计内布拉斯加州3尺乘3尺种植面积的大豆结荚数目均值为1,103个，接近巡查团的三年均值1,107个。

汤森路透分支Lanworth将美国大豆产量预估上调至每英亩46.7蒲式耳，8月11日时的预估为46.4蒲式耳。Lanworth预期美国大豆产量将为38.55亿蒲式耳，高于之前预估的38.06亿。

9月大豆期货合约 收升1/2美分，报每蒲式耳11.19-3/4美元。

9月豆粕合约 收高2.8美元，报每短吨402.6美元。9月豆油合约 涨0.20美分，报32.86美分。

今日CBOT大豆预估成交量为170,588口，豆粕为119,371口，豆油为86,445口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)