版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 21日 星期四 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收升0.35%，Nasdaq指数下跌0.02%

路透纽约8月20日 - 美股道指和标普500指数周三连涨第三日，标普500指数收位距离7月底创下的纪录高位只差毫厘，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录显示，联储将继续保持政策宽松。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨59.54点，或0.35%，至16,979.13点。标准普尔500指数 上涨4.91点，或0.25%，至1,986.51点；Nasdaq指数 收低1.03点，或0.02%，至4,526.48点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐