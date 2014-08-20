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货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 04:20 BJT

美股盘后: 惠普股价盘后回落0.7%，之前公布业绩

路透8月20日 - 惠普股价 周三在盘后交易中回落0.7%，之前该公司公布业绩。

惠普称，第三季非GAAP每股收益为0.89美元，GAAP每股收益为0.52美元。第三季营收为276亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，惠普第三季每股收益为0.89美元，营收为270.1亿美元。

惠普预计，2014会计年度非GAAP每股收益为3.70-3.74美元。第四季非GAAP每股收益为1.03-1.07美元。2014会计年度GAAP每股收益为2.75-2.79美元。第四季GAAP每股收益为0.83-0.87美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，惠普2014会计年度每股收益为3.72美元，营收为1,111.1亿美元。第四季每股收益为1.05美元，营收为286.2亿美元。(完)
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