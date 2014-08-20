国际油市：美国原油期货在到期前跳涨，库存下降提供支撑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 9月美国原油合约在到期前交投震荡
* EIA称上周美国原油库存减少450桶
* EIA称上周美国汽油库存增加，馏分油库存下降
路透纽约8月20日 - 美国原油期货周三在交投震荡中上升，因9月合约今日到期，且政府数据显示上周美国原油库存大幅减少。
近月10月布兰特和10月美国原油的升幅较温和，布兰特原油从周二触及的14个月低位反弹。
美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少450万桶，降幅超过分析师预期。库欣的原油库存增加176万桶。库欣是美国原油合约的交割地。
EIA称，上周汽油库存增加58.5万桶，市场预期为库存减少。馏分油库存减少96万桶，降幅略大于预期。
10月布兰特原油期货 升0.72美元，收报每桶102.28美元。该合约周二触及去年6月26日来最低的101.07美元。
到期的9月美国原油 上升1.59美元，收报每桶96.07美元。交投更活跃的10月美国原油 收升0.59美元，收报每桶93.45美元。美国原油较布兰特原油贴水盘中上升至9美元以上，为6月来最宽水平。
9月美国原油周三一度上涨约2美元，因交易商在9月合约到期前回补空头头寸。
9月美国原油较10月合约升水周三触及3.12美元，此为2009年来近月合约较次月合约的最大价差。
美国9月RBOB汽油期货 仅升0.60美分，报每加仑2.7014美元，低于EIA公布数据前的2.7349美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申