《全球汇市》美元上涨，因美联储会议记录的立场偏强硬

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美联储会议记录的立场略偏强硬
* 美元兑主要货币触及数月高位
* 关注周四开始的全球央行总裁年度会议
路透纽约8月20日 - 美元兑一篮子主要货币周三触及数月高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录暗示，美联储升息将可能早于预期。
美联储周三公布的7月会议记录显示，美联储对美国就业市场复苏的速度感到意外，但在看到更多经济复苏的确凿证据前，不希望提前既定的升息计划。
会议记录还显示，多位美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员认为，就业市场存在“大量”闲置劳动力的措辞“可能不久就必须调整。”
“会议记录传递的信息是联储的立场强硬，”巴克莱外汇研究部全球主管Jose Wynne说，“美国联邦公开市场委员会(FOMC)刚刚认识到，他们对利率的看法已开始改变。”
在美联储会议记录公布前，美元已上涨，受助于对美国经济增长的乐观情绪，周二美国公布的房屋开工数据强于预期。
美元指数触及11个月新高82.277。该指数最新上升0.47%，报82.267。
欧元兑美元 触及11个半月低点1.3256美元，最新跌0.45%，报1.3258美元。美元兑日圆 触及四个月半高点103.84日圆，最新上升0.87%，报103.81日圆。
美元兑瑞郎 触及七个月新高0.9138瑞郎，最新涨0.46%，报0.9133瑞郎。
英镑 早盘攀升，此前英国央行公布的8月6-7日会议记录显示，英国央行货币政策委员会(MPC)两名外部委员威尔和麦卡弗蒂，投票赞成将利率从0.5%上调至0.75%。 英镑兑美元最新下滑0.15%，报1.6590美元。
10年期美国公债 收益率收报2.43%，高于周二尾盘的2.41%。
分析师等待周四在怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦将在周五发表讲话。分析师预计叶伦讲话的立场温和。
“我认为叶伦讲话的立场不会像周三公布的会议记录那样强硬，”LPL Financial的经济学家和投资策略师John Canally说。他说，叶伦可能重申对就业市场闲置劳动力的担忧，而更多立场温和的讲话可能损及美元近期的涨势。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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