版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 21日 星期四 04:43 BJT

8月20日SPDR黄金持仓量较前一交易日增加0.11%或0.90吨，至800.09吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐