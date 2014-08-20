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市场报道 | 2014年 8月 21日 星期四 04:59 BJT

加拿大股市：触及纪录高位，此前美联储公布会议记录

路透多伦多8月20日 - 加拿大主要股指周三触及纪录高位，因美联储会议记录暗示，美联储的货币政策短期内仍将对市场有利。

美联储周三公布的7月会议记录显示，美联储对美国就业市场复苏的速度感到意外，但在看到更多经济复苏的确凿证据前，不希望提前既定的升息计划。

美联储主席叶伦本周稍后在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行总裁年度会议上讲话，分析师将从中寻找美联储利率前景的进一步线索。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨84.78点，或0.55%，报15,561.95点。

10大类股中九种收涨，工业股升1.1%，能源股攀升，金融股上扬0.4%。(完)
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