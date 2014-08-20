美国股市：道指和标普500指数上涨，因会议记录暗示联储不急于升息

* 投资者关注全球央行总裁年度会议

* 家得宝提振道指，同业Lowe's股价反弹

* 道指涨0.4%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数小跌0.02%

路透纽约8月20日 - 美股道指和标普500指数周三连涨第三日，标普500指数收位距离7月底创下的纪录高位只差毫厘，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录让投资者有理由相信，美联储不急于升息。

美联储周三公布的7月会议记录显示，美联储对美国就业市场复苏的速度感到意外，但在看到更多经济复苏的确凿证据前，不希望提前既定的升息计划。

会议记录公布后，美股应声缩减升幅，但在常规交易时段结束前一个多小时，道指和标普500指数重返平盘之上。

标普500指数 收盘位和纪录最高收位1,987.98点只差毫厘，且和盘中纪录高点1,991.39点相差不到5点，这两个纪录都是在7月24日创下的。

“股市完全受美联储消息带动。美股高开，在美联储会议记录公布前，美股似乎有些回软，之后股市释然上扬，”Fenimore Asset Management股市分析师Drew Wilson说。

美联储会议记录公布后，投资者将焦点转向在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行总裁年度会议上，会议将在周四至周六举行，美联储主席叶伦按计划将在周五发表讲话。预计她将表示，尽管美国经济数据总体良好，但她仍然担心就业市场存在的闲置劳动力。

道琼工业指数 收涨59.54点，或0.35%，至16,979.13点。标准普尔500指数 上涨4.91点，或0.25%，至1,986.51点；Nasdaq指数 收低1.03点，或0.02%，至4,526.48点。

惠普 盘后公布的业绩令分析师意外，股价下跌0.7%。

常规交易时段，全球最大的家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot) 是涨幅最大的道指成分股。该股急升2.9%，至纪录收盘高位90.75美元。该公司周二公布的业绩超过分析师预期。周三盘中家得宝股价也触及纪录高位91.07美元。

同业Lowe's Cos Inc 上涨1.6%，收报52.33美元，盘中触及纪录高位52.65美元。该股盘中一度触及49.71美元的低位，之前，该公司公布强于预期的季度业绩，但下调了全年财测。

标普零售股指数 收涨1.1%，在过去六个交易日中第五日上涨，尽管部分大型零售商公布的业绩并不十分强劲。

折扣零售商Target Corp 攀升1.8%，报60.33美元，摆脱盘初的跌势，之前该公司公布的第二季获利不及分析师预期，并下调了全年财测。

青少年服饰零售商American Eagle Outfitters 是零售股中的亮点，该公司公布的第二季业绩强于预期，且发布的第三季财测与当前的预期一致。该股跳升12%，报12.98美元。