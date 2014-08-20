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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 06:50 BJT

****澳新经济指标预测--8月21日-8月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    8月18日当周
    
    8月21日(四)
    无重要经济数据公布
    
    8月22日(五)
    无重要经济数据公布
    
    8月25日当周
    
    8月25日(一)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         7月             --        39.5
               出口(亿新西兰元)                                         --        41.9
               贸易收支(亿新西兰元)                     7月             --    顺差2.47
                                                   截止7月的一年        --      顺差12
    
    8月26日(二)
    2245 新西兰食品价格指数                             7月             --       +1.4%
    
    8月27日(三)
    0130 澳洲建筑完工                                第二季             --       +0.3%
    
    8月28日(四)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                        7月            --        +1.2%
    0130 澳洲资本支出                                第二季            --        -4.2%
             建筑类支出                                                --        -7.4%
             机械类支出                                                --        +2.8%
    2245 新西兰建筑许可                                 7月            --        +3.5% (完)
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