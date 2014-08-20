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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 06:38 BJT

****日韩经济指标预测--8月21日-8月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    
    8月18日当周
    
    8月21日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)               8月初值        --         50.8
    
    8月22日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月25日当周
    
    8月25日(一)
    暂无重要经济数据公布    
    
    8月26日(二)    
    2100 韩国消费者信心指数                            8月          --         105 
    
    8月27日(三)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            7月          --     盈余63.2
    
    8月28日(四)
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      7月          --       +1.5%
                         (较上年同期)                               --       -3.0%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   7月          --       +3.3%
             全国整体CPI                                            --       +3.6%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               8月          --       +2.8%
             东京地区整体CPI                                        --       +2.8%
    2330 日本求才求职比                                7月          --        1.10
    2330 日本失业率                                    7月          --        3.7%
    2350 日本工业生产                               7月初值         --       -3.4%
             一个月预估值                                           --       +2.5%
             两个月预估值                                           --       +1.1%
    2350 日本零售销售(较上年同期                       7月          --       -0.6%(完)
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