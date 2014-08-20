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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 48.60 -0.65 -1.32 1343221

搜狐 61.51 +0.16 +0.26 428196

网易 88.10 -0.48 -0.54 190461

百度 219.02 +0.81 +0.37 1410799

台湾

台湾积体电路 20.84 +0.10 +0.48 2800318

联电 2.20 +0.03 +1.38 205379

日月光 6.39 +0.07 +1.11 96891

硅品精密 7.17 +0.06 +0.84 519495

和信超媒体 0.96 +0.02 +2.02 70971

友达 4.64 +0.01 +0.22 37572

中华电信 31.10 +0.09 +0.29 8821

台湾国际航电 57.07 +0.96 +1.71 1272477

香港

中国移动 61.17 -0.04 -0.07 227569

中国联通 17.00 -0.18 -1.05 70860

中国电信 55.15 -0.26 -0.47 7247

中芯国际 4.71 +0.03 +0.64 4634

电讯盈科 6.57 +0.07 +1.08 7118(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 张荻)
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