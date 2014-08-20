版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 07:01 BJT

《焦点》美联储考量到美国就业增长，商讨提早升息的好处

最新的会议记录还显示，官员大致认同最终升息的框架，他们中间几乎所有人都认同，将隔夜联邦基金利率留作央行的关键目标是恰当的。

他们还希望联邦基金利率继续采用0.25个百分点的目标区间，目前该利率介于0-0.25%。

多数决策者认为，未来目标区间上限的设定将取决于美联储对商业银行存放在央行的多余现金支付的利率。目标区间下限将与央行计划的隔夜逆回购利率一致。

逆回购操作中，美联储从银行、大型货币市场共同基金和其他主体借入隔夜资金。该工具的作用是为了回收金融体系中过剩的流动性，过剩的流动性将会导致市场利率变得很低。(完) (编译 戴素萍/白云/李婷仪; 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐