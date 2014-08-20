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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 06:32 BJT

更新版1--《全球汇市》美元上涨，因美联储会议记录的立场偏强硬

(新增文末表格)

* 美联储会议记录的立场略偏强硬

* 美元兑主要货币触及数月高位

* 关注周四开始的全球央行总裁年度会议

路透纽约8月20日 - 美元兑一篮子主要货币周三触及数月高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录暗示，美联储升息将可能早于预期。

美联储周三公布的7月会议记录显示，美联储对美国就业市场复苏的速度感到意外，但在看到更多经济复苏的确凿证据前，不希望提前既定的升息计划。

会议记录还显示，多位美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员认为，就业市场存在“大量”闲置劳动力的措辞“可能不久就必须调整。”

“会议记录传递的信息是联储的立场强硬，”巴克莱外汇研究部全球主管Jose Wynne说，“美国联邦公开市场委员会(FOMC)刚刚认识到，他们对利率的看法已开始改变。”

在美联储会议记录公布前，美元已上涨，受助于对美国经济增长的乐观情绪，周二美国公布的房屋开工数据强于预期。

美元指数触及11个月新高82.277。该指数最新上升0.47%，报82.267。

欧元兑美元 触及11个半月低点1.3256美元，最新跌0.45%，报1.3258美元。美元兑日圆 触及四个月半高点103.84日圆，最新上升0.87%，报103.81日圆。

美元兑瑞郎 触及七个月新高0.9138瑞郎，最新涨0.46%，报0.9133瑞郎。

英镑 早盘攀升，此前英国央行公布的8月6-7日会议记录显示，英国央行货币政策委员会(MPC)两名外部委员威尔和麦卡弗蒂，投票赞成将利率从0.5%上调至0.75%。 英镑兑美元最新下滑0.15%，报1.6590美元。

10年期美国公债 收益率收报2.43%，高于周二尾盘的2.41%。

分析师等待周四在怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦将在周五发表讲话。分析师预计叶伦讲话的立场温和。

“我认为叶伦讲话的立场不会像周三公布的会议记录那样强硬，”LPL Financial的经济学家和投资策略师John Canally说。他说，叶伦可能重申对就业市场闲置劳动力的担忧，而更多立场温和的讲话可能损及美元近期的涨势。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3258 1.3319 -0.46 -3.54 1.3745

美元/日圆 103.73 102.89 +0.82 -1.49 105.30

欧元/日圆 137.58 137.04 +0.39 -4.87 144.63

美元/瑞郎 0.9131 0.9091 +0.44 +2.27 0.8928

英镑/美元 1.6594 1.6615 -0.13 +0.23 1.6556

美元/加元 1.0966 1.0940 +0.24 +3.26 1.0620

澳元/美元 0.9286 0.9299 -0.14 +4.18 0.8913

欧元/瑞郎 1.2113 1.2109 +0.03 -1.29 1.2271

欧元/英镑 0.7992 0.8013 -0.26 -3.68 0.8297

新西兰元/美元 0.8372 0.8419 -0.56 +2.02 0.8206

美元/挪威克朗 6.1926 6.1629 +0.48 +2.08 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2115 8.2077 +0.05 -1.53 8.3387

美元/瑞典克朗 6.9121 6.8714 +0.59 +7.39 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1654 9.1554 +0.11 +3.59 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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