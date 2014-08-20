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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 06:53 BJT

《日本重要政经日程》--8月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月20日(三)

2330 - 路透短观调查8月日本制造业景气判断指数

2350 - 一周资本流动数据

8月21日(四)

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 提升流动性公债标售

0135 - 8月制造业采购经理人指数(PMI)初值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表 M/DIARYCN

新兴市场重要经济事件预告 EMRG/CN

美国上市公司业绩公布日程表 US/RESFCN

金融市场假期一览表 HOL/CN

美国重要政经日程 US/DIARYCN

日本重要政经日程 JP/DIARYCN

中国重要政经日程 CN/DIARYCN

香港重要政经日程 HK/DIARYCN

台湾重要政经日程 TW/DIARYCN (编译 王颖；审校 徐文焰)
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