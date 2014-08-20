美股业绩：惠普第三季营收意外增长，得益于个人电脑销售上升

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
惠特曼还称，“我们从这种不确定性中获得了好处，与IBM相比胜算更大。”
目前阶段，惠普将着力提高赢利能力。
该公司曾于5月份估计，需要在之前宣布裁员3.4万人的基础上，再裁撤1.1万-1.6万个工作岗位。这样一来，根据惠特曼2011年升任执行长后启动的这轮公司重组计划，裁员总人数最高将达到5万。
惠普周三将2014会计年度非GAAP每股盈余(EPS)预期区间收窄，从之前预估的3.63-3.75美元调整为3.70-3.74美元。惠普股价盘后下跌0.8%，至34.84美元，在纽约证交所的收盘价为35.12美元。
惠普公布，第三季非GAAP获利为17亿美元，EPS为0.89美元，增长3%，与汤森路透I/B/E/S调查中的分析师平均预期一致。
惠特曼称，考虑到行业趋向网络或云软件转型，惠普正在评估其估值40亿美元的软件业务。她还说，惠普手握47亿美元现金净额，如果必要的话可以展开收购。
她说，“我们现在有条件以过去一年无法企及的方式展开收购。”(完)
(编译 李婷仪/王颖；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申