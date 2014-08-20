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货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 07:30 BJT

美股业绩：惠普第三季营收意外增长，得益于个人电脑销售上升

惠特曼还称，“我们从这种不确定性中获得了好处，与IBM相比胜算更大。”

目前阶段，惠普将着力提高赢利能力。

该公司曾于5月份估计，需要在之前宣布裁员3.4万人的基础上，再裁撤1.1万-1.6万个工作岗位。这样一来，根据惠特曼2011年升任执行长后启动的这轮公司重组计划，裁员总人数最高将达到5万。

惠普周三将2014会计年度非GAAP每股盈余(EPS)预期区间收窄，从之前预估的3.63-3.75美元调整为3.70-3.74美元。惠普股价盘后下跌0.8%，至34.84美元，在纽约证交所的收盘价为35.12美元。

惠普公布，第三季非GAAP获利为17亿美元，EPS为0.89美元，增长3%，与汤森路透I/B/E/S调查中的分析师平均预期一致。

惠特曼称，考虑到行业趋向网络或云软件转型，惠普正在评估其估值40亿美元的软件业务。她还说，惠普手握47亿美元现金净额，如果必要的话可以展开收购。

她说，“我们现在有条件以过去一年无法企及的方式展开收购。”(完)

(编译 李婷仪/王颖；审校 徐文焰)
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