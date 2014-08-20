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货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 07:43 BJT

日本政经：政府考虑提拨1万亿日圆为下一财年刺激支出--日经

日经报导称，这笔资金可能用于公共工程项目，以及补助中小企业。

安倍政府已表示，将在进入今年年底时决定是否按计划在明年将把消费税从8%提高至10%。

日本政府4月已将消费税从5%上调至8%，造成消费支出下滑且引发有关经济前景的隐忧。(完) (编译 许娜/李婷仪 审校 白云)
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