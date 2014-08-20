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市场报道 | 2014年 8月 21日 星期四 07:54 BJT

****欧洲经济指标预测--8月21日-8月28日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值

    8月18日当周
       
    8月21日(四)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            7月          --   顺差13.77
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          8月初值       47.8        47.8
                    服务业PMI                                        50.0        50.4
                    综合PMI                                            --        49.4
    0730  德国Markit制造业PMI                          8月初值       51.8        52.4
                    服务业PMI                                        55.7        56.7
                    综合PMI                                            --        55.7
    0800  欧元区Markit制造业PMI                        8月初值       51.3        51.8
                      服务业PMI                                      53.5        54.2
                      综合PMI                                        53.4        53.8
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)               7月         负20        95.1
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                   盈余112.5   短差118.4
    0830  英国零售销售(较前月)                           7月        +0.4%       +0.1%
                      (较上年同期)                                  +3.0%       +3.6%
    1400  欧元区消费者信心指数                           8月        负9.0      负8.40
    
    8月22日(五)
    暂无重要经济指标公布
   

    8月25日当周
         
    8月25日(一)
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                        8月       106.6        108.0
                 企业现况指数                                         --        112.9
                 企业预期指数                                         --        103.4
    
    8月25日-9月5日
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                 8月          --        +0.1%
                            (较上年同期)                              --       +10.6%
    
    8月26日-8月29日
    0600  德国进口物价(较前月)                           7月          --        +0.2%
                      (较上年同期)                                    --        -1.2%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       7月          --        +1.3%
                      (较上年同期)                                    --        +0.4%
    
    8月27日(三)
    0600  瑞银集团(USB)瑞士消费指标                      7月          --         2.06
    0600  德国GfK消费者信心指数                          9月          --          9.0
    0645  法国企业景气指数                               8月          --           97
    0645  法国工业投资                                  第二季        --          +3%
    0800  意大利消费者信心指数                           8月          --        104.6
          
    8月28日(四)
    0715  瑞士非农就业岗位(万)                          第二季        --        419.2
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)               8月          --      减少1.2
              未经季节调整失业人数(万人)                              --          290
              经季节调整失业率                                        --         6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                --        289.8
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                     7月        +1.7%       +1.5%
                  民间贷款                                            --        -1.7%
                  M3三个月移动平均年增长率                            --        +1.1%
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)               6月          --       -0.70%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                      --       -0.50%
    0800  意大利制造业企业信心指数                       8月          --         99.7
    0900  欧元区企业景气指数                             8月          --         0.17
                经济景气指数                                          --        102.2
                工业景气指数                                          --        负3.8
                服务业景气指数                                        --        正3.6
                消费者信心指数                                        --        负8.4
                消费者通胀预期指数                                    --        正8.7
                生产者通胀预期指数                                    --         --
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                8月          --         正21
    1000  意大利薪资通胀(较前月)                         7月          --        +0.1%
                        (较上年同期)                                  --        +1.2%
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          8月初值       --        +0.3%
                                  (较上年同期)                        --        +0.8%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                            +0.2%      +0.3%
                             (较上年同期)                            +1.0%      +0.8%(完)
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