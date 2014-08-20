欧洲经济指标预测--8月21日-8月28日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月18日当周 8月21日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差13.77 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 47.8 47.8 服务业PMI 50.0 50.4 综合PMI -- 49.4 0730 德国Markit制造业PMI 8月初值 51.8 52.4 服务业PMI 55.7 56.7 综合PMI -- 55.7 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 51.3 51.8 服务业PMI 53.5 54.2 综合PMI 53.4 53.8 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 负20 95.1 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 盈余112.5 短差118.4 0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.4% +0.1% (较上年同期) +3.0% +3.6% 1400 欧元区消费者信心指数 8月 负9.0 负8.40 8月22日(五) 暂无重要经济指标公布 8月25日当周 8月25日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 106.6 108.0 企业现况指数 -- 112.9 企业预期指数 -- 103.4 8月25日-9月5日 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- +10.6% 8月26日-8月29日 0600 德国进口物价(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.2% 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -- +1.3% (较上年同期) -- +0.4% 8月27日(三) 0600 瑞银集团(USB)瑞士消费指标 7月 -- 2.06 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 -- 9.0 0645 法国企业景气指数 8月 -- 97 0645 法国工业投资 第二季 -- +3% 0800 意大利消费者信心指数 8月 -- 104.6 8月28日(四) 0715 瑞士非农就业岗位(万) 第二季 -- 419.2 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 -- 减少1.2 未经季节调整失业人数(万人) -- 290 经季节调整失业率 -- 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 289.8 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +1.7% +1.5% 民间贷款 -- -1.7% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.1% 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 6月 -- -0.70% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.50% 0800 意大利制造业企业信心指数 8月 -- 99.7 0900 欧元区企业景气指数 8月 -- 0.17 经济景气指数 -- 102.2 工业景气指数 -- 负3.8 服务业景气指数 -- 正3.6 消费者信心指数 -- 负8.4 消费者通胀预期指数 -- 正8.7 生产者通胀预期指数 -- -- 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 -- 正21 1000 意大利薪资通胀(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.2% 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.8%(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申