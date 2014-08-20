南美金融：阿根廷拟将违约债务归到本国管辖，债券及披索为之重挫

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透布宜诺斯艾利斯8月20日 - 阿根廷经济部长Axel Kicillof周三表示，阿根廷绕开美国法院并恢复偿付违约债券的新计划，目的是要保护参与两次债务重整的债权人。与此同时，阿根廷披索贬值至历史新低。
无视美国联邦法院的裁定，Axel Kicillof还说若真按照面额100%偿还那些在2012年才取得债券的钉子户债权人，那才是“发疯了”。
政府将向议会提交一项议案，要求取消纽约梅隆银行作为重组债权人托管行的头衔，以阿根廷的Banco Nacion取而代之。
阿根廷披索兑美元在黑市因这个消息而下跌2.0%，贬至历史新低13.5。阿根廷在2033年到期的指标美元债券，价格也重挫超过2.0%。
阿根廷国内经济疲弱，这场法律僵局却使其无法发行国际债券，导致阿根廷的外汇储备枯竭以及市场中的美元短缺。
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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