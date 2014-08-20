南美金融：阿根廷拟将违约债务归到本国管辖，债券及披索为之重挫

路透布宜诺斯艾利斯8月20日 - 阿根廷经济部长Axel Kicillof周三表示，阿根廷绕开美国法院并恢复偿付违约债券的新计划，目的是要保护参与两次债务重整的债权人。与此同时，阿根廷披索贬值至历史新低。

无视美国联邦法院的裁定，Axel Kicillof还说若真按照面额100%偿还那些在2012年才取得债券的钉子户债权人，那才是“发疯了”。

政府将向议会提交一项议案，要求取消纽约梅隆银行作为重组债权人托管行的头衔，以阿根廷的Banco Nacion取而代之。

阿根廷披索兑美元在黑市因这个消息而下跌2.0%，贬至历史新低13.5。阿根廷在2033年到期的指标美元债券，价格也重挫超过2.0%。