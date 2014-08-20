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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 07:55 BJT

《全球汇市》美元升势再获支撑，因美联储会议记录语气略显强硬

会议记录暗示，若就业市场意外强劲复苏，可能导致其较预期为早升息。但多数美联储官员希望有更多的证据后，再改变其对何时应升息的看法。

不管怎样，这都足以带动美国公债收益率大涨，两年期美债收益率 升至略低于0.5%的两周高位。

这转而支持了美元，美元兑日圆 升至逾四个月最高位103.85日圆，距4月高点104.13不远。如果升逾此处，后市将上看1月触及的年内高点105.45。

其他主要货币兑美元亦下跌，欧元尤为明显，欧元兑美元 跌破11月7日低位1.3295美元，触及11个月低点1.3255。
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