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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 08:09 BJT

《全球汇市》美元升势再获支撑，因美联储会议记录语气略显强硬

美联储官员可能会讨论提早紧缩的好处，英国央行两位决策人士本月实际上对升息投下赞成票。

两名委员意外投票赞成收紧政策，这可能重新燃起外界对2014年年内升息的臆测。

英镑兑全面走强的美元保持坚挺，兑欧元则走升。欧元兑英镑 跌至一周低位0.7968英镑。

在亚洲，众所瞩目的焦点将是0145GMT公布中国制造业调查初值。上个月时，受产出和新订单指数大幅走高推动，汇丰(HSBC)7月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值创下18个月最高位。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3258 1.3258 +0.00 -3.54 1.3745

美元/日圆 103.71 103.73 -0.02 -1.51 105.30

欧元/日圆 137.50 137.53 -0.02 -5.00 144.73

美元/瑞郎 0.9132 0.9131 +0.01 +2.28 0.8928

英镑/美元 1.6599 1.6594 +0.03 +0.26 1.6556

美元/加元 1.0967 1.0966 +0.01 +3.27 1.0620

澳元/美元 0.9286 0.9286 +0.00 +4.18 0.8913

新西兰元/美元 0.8371 0.8372 -0.01 +2.01 0.8206

澳元/日圆 96.310 96.320 -0.01 +2.62 93.850

新西兰元/日圆 86.820 86.620 +0.23 +0.47 86.410

英镑/日圆 172.15 172.13 +0.01 -1.25 174.33

澳元/新西兰元 1.1086 1.1088 -0.02 +2.19 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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