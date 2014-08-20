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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 07:51 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月21日

* 头版头条:

--消息人士透露，东北三省国企改革步伐将加快，黑龙江省国企改革意见有望很快出台，辽宁省和吉林省因资源类和制造类企业比重大、历史包袱重，在进度上相对来说会慢　一些。

* 其他:

--国资委研究中心副主任彭建国表示，国企改革是有顺序和底线的，垄断体制在被打破之前不能先进行混合所有制改革，应先破除垄断再进行所有制改革。

--基金业协会数据，截止7月底，已完成登记备案工作的私募基金管理人共有3,970家，管理规模为2.15万亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦； 审校 黄凯)
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