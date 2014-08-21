《焦点》渣打遭处3亿美元罚金，董事会面临高层换血压力

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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渣打在声明稿中表示，对其纽约反洗钱监督系统“承担责任并对监管缺失感到遗憾”，并承诺会最紧急解决该问题。
其并表示，仍会充分致力于香港和阿联酋市场，而其绝大多数的客户和业务，以及其美国执照将不受影响。
香港金融管理局(HKMA)周三在声明稿中表示，密切并持续检视渣打香港的打击洗钱及恐怖份子资金筹集的管控措施。
“虽然我们在监管过程中发现一些有待改善之处，但并不构成重大监管关注”，HKMA发言人称。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻/于春红)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。