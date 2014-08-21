《焦点》渣打遭处3亿美元罚金，董事会面临高层换血压力

渣打在声明稿中表示，对其纽约反洗钱监督系统“承担责任并对监管缺失感到遗憾”，并承诺会最紧急解决该问题。

其并表示，仍会充分致力于香港和阿联酋市场，而其绝大多数的客户和业务，以及其美国执照将不受影响。

香港金融管理局(HKMA)周三在声明稿中表示，密切并持续检视渣打香港的打击洗钱及恐怖份子资金筹集的管控措施。