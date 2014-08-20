《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月21日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较. (1美元=7.7505港元 ) 美股道指和标普500指数周三连涨第三日，道琼工业指数 收涨59.54点，或0.35%，至16,9 79.13点，标普500指数收位距离7月底创下的纪录高位只差毫厘，因美国联邦储备理事会(美联储/FE D)7月会议记录让投资者有理由相信，美联储不急于升息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 195.890 -1.19 26901 15.182 0.15 中国铝业 11.260 -0.88 38061 3.491 0.31 中国移动 61.170 -0.07 227569 94.820 0.13 中国人寿 44.350 -1.49 45052 22.916 0.07 中石油 139.220 -0.93 15976 10.790 0.28 中石化 98.790 -1.04 22750 7.657 0.09 汇丰控股 53.300 -0.11 1017994 82.620 -0.22 中电信 55.150 -0.47 7247 4.274 -0.36 中国联通 17.000 -1.05 70860 13.176 -0.33 兖州煤业 8.740 -2.02 38366 6.774 0.50 华能国际 46.000 0.00 19462 8.913 0.94 南方航空 17.370 0.23 2727 2.693 -0.28 东方航空 16.850 -0.18 2248 2.612 -0.69 中芯国际 4.710 0.64 4634 0.730 -1.34 (完) (整理 梁慧仪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申