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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 07:54 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月21日

路透香港8月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.
(1美元=7.7505港元 )
    
    美股道指和标普500指数周三连涨第三日，道琼工业指数 收涨59.54点，或0.35%，至16,9
79.13点，标普500指数收位距离7月底创下的纪录高位只差毫厘，因美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)7月会议记录让投资者有理由相信，美联储不急于升息。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       195.890   -1.19      26901            15.182       0.15
 中国铝业                      11.260   -0.88      38061             3.491       0.31
 中国移动                      61.170   -0.07     227569            94.820       0.13
 中国人寿                      44.350   -1.49      45052            22.916       0.07
 中石油                       139.220   -0.93      15976            10.790       0.28
 中石化                        98.790   -1.04      22750             7.657       0.09
 汇丰控股                      53.300   -0.11    1017994            82.620      -0.22
 中电信                        55.150   -0.47       7247             4.274      -0.36
 中国联通                      17.000   -1.05      70860            13.176      -0.33
 兖州煤业                       8.740   -2.02      38366             6.774       0.50
 华能国际                      46.000    0.00      19462             8.913       0.94
 南方航空                      17.370    0.23       2727             2.693      -0.28
 东方航空                      16.850   -0.18       2248             2.612      -0.69
 中芯国际                       4.710    0.64       4634             0.730      -1.34
 (完)

 (整理 梁慧仪)
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