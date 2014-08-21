金砖国家：8月20日股汇市收盘纵览

路透8月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月20日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三收涨0.06%，报1,085.08点。

中国股市：沪综指小幅收跌结束连三日涨势，获利回吐压力加大

香港股市：恒生指数小涨创六年收盘新高，企业财报喜讯助攻

中国汇市：人民币即期六天连升，但大行购汇构成升值阻力

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拉美股市：巴西指标股指Bovespa 收盘上涨0.73%，报58,878.24点。

拉美汇市：阿根廷披索触及历史低位，哥伦比亚披索进一步走低

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南非股市：收盘微涨，大盘股必和必拓 上涨，抵消了银行和零售类股的大跌。必和必拓收涨1.6%，扳回上日的部分跌幅。指标Top-40绩优股指数 收涨0.25%，报46,313点；综合指数 收涨0.14%，报51,436点。

南非汇市：兰特续跌，因该国四大银行评等被调降

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印度股市：因投资者对绩优股进行获利了结，导致收盘微跌，未能延续上日涨势，不过盘中连续第三日触及纪录高位。NSE指数 收跌0.28%，或22.20点，报7,875.30，盘中最高上涨0.32%，触及纪录高点7,922.70。指标BSE指数 跌0.4%，或106.38点，收报26,314.29。

印度汇市：卢比兑美元涨至三周高点附近，受外资在债市的强劲买盘支撑。不过进口商的美元买需及股市下跌抑制了卢比的涨势。印度卢比兑美元 收报60.61/62，上日收报60.6750/6850。

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俄罗斯股市：指标股指 涨0.46%，报1,257.410点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.35%，报681.62点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.32%，报36.3005卢布；卢布兑欧元 涨0.04%，至48.1740卢布。(完)