《独家新闻》福特拟推新型油电混合动力车，与丰田普锐斯竞争--消息

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
包括电动机、控制器和电池在内，有些混合动力技术将来自福特现有混合动力车型的改造，但这款专门混合动力2019车型预计会比现有混合动力车有更好的燃油经济性，续航里程也更长。
消息人士称，福特2019车型的内部代码是C240，将在新的C2全球紧凑车型平台上生产，该平台还将生产下一代福克斯(Focus)和翼虎(Escape)。
像其他主要跨国汽车厂商一样，福特也一直在大举投资混合技术，以达到北美、欧洲和亚洲日益严苛的排放和油效标准。但消费者对混合动力车的需求与该行业的销售预期仍相距甚远。
今年前七个月，通用汽车 广为宣传的插电式混合动力车雪佛兰沃蓝达(Chevrolet Volt)只卖出了10,635辆，较上年同期下降了9%。这还是在经销商大力打折促销的情况下才实现的。
今年前七个月，福特C-Max混合动力车销量下降29%，至16,444辆；Fusion混合动力车销量上升24%，至31,092辆。
2000年在北美市场推出的普锐斯仍是全球市场主导的混合动力车。今年前七个月在美国市场的销量下降11%，至127,776辆。去年普锐斯的全球销量超过40万辆。
普锐斯取得成功，部分原因在于丰田汽车努力打造系列“环保”车型家族，纳入不同种类的混合动力车型，如小型的普锐斯C掀背车、类似箱式货车的普锐斯V等，最低售价不到2万美元。(完) (编译 于春红/王颖；审校 徐文焰)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(