《独家新闻》福特拟推新型油电混合动力车，与丰田普锐斯竞争--消息

包括电动机、控制器和电池在内，有些混合动力技术将来自福特现有混合动力车型的改造，但这款专门混合动力2019车型预计会比现有混合动力车有更好的燃油经济性，续航里程也更长。

消息人士称，福特2019车型的内部代码是C240，将在新的C2全球紧凑车型平台上生产，该平台还将生产下一代福克斯(Focus)和翼虎(Escape)。

像其他主要跨国汽车厂商一样，福特也一直在大举投资混合技术，以达到北美、欧洲和亚洲日益严苛的排放和油效标准。但消费者对混合动力车的需求与该行业的销售预期仍相距甚远。

今年前七个月，通用汽车 广为宣传的插电式混合动力车雪佛兰沃蓝达(Chevrolet Volt)只卖出了10,635辆，较上年同期下降了9%。这还是在经销商大力打折促销的情况下才实现的。

今年前七个月，福特C-Max混合动力车销量下降29%，至16,444辆；Fusion混合动力车销量上升24%，至31,092辆。

2000年在北美市场推出的普锐斯仍是全球市场主导的混合动力车。今年前七个月在美国市场的销量下降11%，至127,776辆。去年普锐斯的全球销量超过40万辆。