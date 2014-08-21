版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 08:41 BJT

国际油市：原油价格小幅上涨，因库存减少的影响超过供给增加

利比亚开始从其最大港口恢复石油出口，这对正苦于首都冲突频传的中央政府而言是个好消息。

行业消息人士周三说，沙特阿拉伯7月石油产量为日均1,000万桶，高于6月的978万桶。

石油贸易商已开始安排油轮把北海、西非和阿拉伯原油运至南非储存，希望能再度重现2008-09年获利数百万美元的荣景。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/李婷仪 审校 龚芳/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐