国际油市：原油价格小幅上涨，因库存减少的影响超过供给增加

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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利比亚开始从其最大港口恢复石油出口，这对正苦于首都冲突频传的中央政府而言是个好消息。
行业消息人士周三说，沙特阿拉伯7月石油产量为日均1,000万桶，高于6月的978万桶。
石油贸易商已开始安排油轮把北海、西非和阿拉伯原油运至南非储存，希望能再度重现2008-09年获利数百万美元的荣景。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/李婷仪 审校 龚芳/于春红)
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“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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