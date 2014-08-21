《全球重要经济事件一览表》--8月21日-8月28日

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8月21日(四)
斯德哥尔摩--瑞典央行第一幅总裁Kerstin af Jochnick发表讲话，题为“低通胀与高负债--扩张性货币政策为其他地区带来需求”(1000)。
圭尔夫--加拿大财长奥利佛在参加一商业圆桌会议前对记者讲话(1800)
美国杰克森霍尔--美国联邦储备理事会(美联储/FED)杰克森霍尔年度会议。(至8月23日)
8月22日(五)
美国杰克森霍尔--美联储主席叶伦在美联储杰克森霍尔年度会议中发表演说。
美国杰克森霍尔--欧洲央行总裁德拉吉在杰克森霍尔年度会议上发表题为“重新评估就业市场动态”的演讲。(1830)
斯德哥尔摩--瑞典央行全行委员会会议。
8月23日(六)
美国杰克森霍尔--美联储杰克森霍尔年度会议。英国央行副总裁布罗德班特、日本央行总裁黑田东彦巴西央行总裁托比尼将参加“就业市场及货币政策”的小组讨论。
8月24日(日)
美国波士顿--美联储前主席贝南克在美国连锁药店协会(NACDS)举办的Total Store Expo上发表讲话。
8月25日(一)
加拿大金思顿--加拿大央行总裁波洛兹发表演说，主题为“开放世界中的政策挑战”。
8月26日(二)
维也纳--Alpbach经济论坛。演讲嘉宾有：波兰央行总裁贝尔卡、芬兰央行总裁利卡宁、欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼。
8月27日(三)
暂无重要经济事件预告。
8月28日(四)
卢加诺--瑞士央行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话(1130)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 龚芳)