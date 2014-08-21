《新兴市场重要经济事件预告》--8月21日-8月28日

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8月21日(四)
新德里--印度财长杰特利出席一银行业活动。
新德里--印度央行副总裁Rama Subramaniam Gandhi参与20国集团(G20)的小组讨论会(0830)。
新德里--印度财政部经济事务秘书Arvind Mayaram在产业商会活动中发表讲话(0830)。
8月22日(五)
韩国釜山--韩国央行总裁李柱烈出席釜山国际金融中心竣工典礼(0100)。
8月23日(六)
美国杰克森霍尔--英国央行副总裁布罗德班特、日本央行总裁黑田东彦及巴西央行总裁托比尼，参加杰克森霍尔年会有关劳动市场和货币政策的小组讨论。
8月25日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
罗安达--安哥拉央行举行货币政策会议(1000)。
8月26日(二)
维也纳--维也纳阿尔巴哈(Alpbach)经济大会(至8月29日)，发言者包括：波兰央行总裁贝尔卡、芬兰央行总裁利卡宁和欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。
8月27日(三)
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
8月28日(四)
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 张若琪)