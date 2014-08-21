《台湾重要政经日程》--8月21日

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
===================今日重要政经消息============================= 8/21(四)
--14:00 富邦金控 召开投资人说明会。
--14:00 中华电信 、英特尔 联合记者会。
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8/22(五)
--证交所举办〞资本市场合作论坛〞。
--8:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.97%。
--14:00 台新金 召开投资人说明会。
8/25(一)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。
--16:10 央行公布7月M2年增率，上月为年增5.74%。
8/28(四)
--14:00 新光金控 举行投资人说明会。
8/29(五)
--14:00 国泰金控 举行投资人说明会。
9/5(五)
--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为1.75%。
--16:10 央行公布8月底外汇存底，上月底为4,236.61亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/9(二)
--16:00 财政部公布8月出口金额数据，上月为年增5.8%。
9/22(一) *--16:00 经济部公布8月外销订单，上月年增率为5.7%。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/20(四) *--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(