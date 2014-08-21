中国铁路：铁路发展基金拟以优先股筹资，并将研究融资租赁业务筹资--报载

路透上海8月21日 - 上海证券报周四报导，正在酝酿之中的“铁路发展基金”，将通过设立优先股吸引社会投资人参与投资；同时铁路总公司正在对以售后回租形式开展的融资租赁业务进行研究，拟尝试以租赁标的物为铁路货车，以公开招标的方式选择租赁公司，筹集部分资金。

报导并援引铁路总公司财务部有关负责人称，国务院授权中国铁路总公司为政府出资人代表，中国铁路总公司作为铁路发展基金发起人，通过设立优先股吸引社会投资人。同时报导指出，目前融资租赁业务公开招标的准备工作基本完成，将于近期发布招标公告。

今年7月国家发改委印发铁路发展基金管理办法称，铁路发展基金存续期15-20年，其中基金总额的至少70%主要投资国家批准铁路项目，并指出铁路发展基金应以中央财政性资金为引导，吸引社会资金投入，扩大铁路建设资本金来源。

按照计划，2014-2015年，中央财政性资金每年不少于750亿元投入铁路发展基金，其余资金向社会投资人募集，每年的总规模2,000-3,000亿元，根据项目实施情况按年度统筹安排。

此外，报导还透露，作为另一种铁路融资方式的创新，铁路总公司于今年3月获准发售柜台债券，为铁路债券面向个人投资者发售打开了渠道。

铁路作为一项重大的基础设施建设项目，得到了中央的高度重视。今年，国务院决定将2014年铁路固定资产投资规模调增为8,000亿元，较年初计划增长1,000亿元，其中铁路总公司7,300亿元，地方政府和其他社会投资700亿元；新线投产里程由6,600公里调增到7,000公里；新开工项目由44项调增为64项。