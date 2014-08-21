台湾央行：拟开放台资银行海外分行承做台币NDF，但无法境内抛补

路透台北8月21日 - 台湾央行周三晚间表示，央行考虑开放给台资银行的海外分支机构承做台币NDF(无本金交割远期外汇)，但开放之后不能回到台湾境内抛补。

台湾央行总裁彭淮南周三晚间指出，〞目前法令规定，台湾的银行不能做的海外NDF，海外分行也不能做。〞央行已经邀集银行业者为银行解套，考虑将开放给台资银行海外分支机构承做台币NDF。

台湾央行自10余年前无预警的关闭台币NDF市场。其后台湾寿险业者每年有高额的资金赴海外投资，这产生了极大的避险需求。目前寿险业者多藉由外资银行的海外分行承做台币NDF，以做为汇率避险的主要管道之一。这将是台湾央行对汇市的一项大幅开放。

台湾央行一位不愿具名的官员周四指出，台币NDF业务现行的规定，目前台资银行海外分行只能与其境内的母行承做，而外资银行的境外分行只能与台湾境内分行(子行)承做。银行同业之间无法承做。

在客户来源方面，前述官员也指出，现行规定的情况是，由于台资银行海外分行也须受到境内金融监管单位的规定，因此台资银行的海外分行不能承做境内客户的台币NDF。至于外资银行则因不属台湾监管单位的管轴，不在此限。

台湾金管会主委曾铭宗近期表示，将推动金融业进口替代政策，这其中有一项重要的业务即为推动开放台币NDF业务(无本金交割远期外汇)。

先前金管会一位高层官员对路透表示，在调查金融进口替代业务开放需求时，由于每家银行都有提出开放台币NDF的事情，因此将尽快洽央行等相关单位研拟开放，了解央行到底有什么疑虑，若是担忧开放对汇市的影响可藉由额度控管方式来减低。

8月初时央行官员曾经指出，NDF业务投机性太强，厂商若要避险现行也有很多管道，因此目前并未考虑开放这部分业务。 (完)