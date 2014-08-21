台湾央行：拟开放台资银行海外分行承做台币NDF，但无法境内抛补

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透台北8月21日 - 台湾央行周三晚间表示，央行考虑开放给台资银行的海外分支机构承做台币NDF(无本金交割远期外汇)，但开放之后不能回到台湾境内抛补。
台湾央行总裁彭淮南周三晚间指出，〞目前法令规定，台湾的银行不能做的海外NDF，海外分行也不能做。〞央行已经邀集银行业者为银行解套，考虑将开放给台资银行海外分支机构承做台币NDF。
台湾央行自10余年前无预警的关闭台币NDF市场。其后台湾寿险业者每年有高额的资金赴海外投资，这产生了极大的避险需求。目前寿险业者多藉由外资银行的海外分行承做台币NDF，以做为汇率避险的主要管道之一。这将是台湾央行对汇市的一项大幅开放。
台湾央行一位不愿具名的官员周四指出，台币NDF业务现行的规定，目前台资银行海外分行只能与其境内的母行承做，而外资银行的境外分行只能与台湾境内分行(子行)承做。银行同业之间无法承做。
在客户来源方面，前述官员也指出，现行规定的情况是，由于台资银行海外分行也须受到境内金融监管单位的规定，因此台资银行的海外分行不能承做境内客户的台币NDF。至于外资银行则因不属台湾监管单位的管轴，不在此限。
台湾金管会主委曾铭宗近期表示，将推动金融业进口替代政策，这其中有一项重要的业务即为推动开放台币NDF业务(无本金交割远期外汇)。
先前金管会一位高层官员对路透表示，在调查金融进口替代业务开放需求时，由于每家银行都有提出开放台币NDF的事情，因此将尽快洽央行等相关单位研拟开放，了解央行到底有什么疑虑，若是担忧开放对汇市的影响可藉由额度控管方式来减低。
8月初时央行官员曾经指出，NDF业务投机性太强，厂商若要避险现行也有很多管道，因此目前并未考虑开放这部分业务。 (完)
(记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(