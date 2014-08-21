EIA库存周报：美国原油库存下降，炼厂提高产能利用率

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
路透8月20日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存降幅超过预期，因炼厂增加产出，进口减少；汽油库存则增加，馏分油库存减少。
8月15日止当周，美国原油库存 减少450万桶，分析师预估为减少120万桶。
EAI数据显示，汽油库存 增加58.5万桶，路透调查的分析师预估为减少160万桶。馏分油库存 减少100万桶，分析师预估为减少55万桶。
EIA数据还显示，炼厂的产能利用率上升1.8个百分点，至93.4%。
墨西哥湾沿岸的炼厂产能利用率上升2.5个百分点，至96.9%，为2010年6月EIA开始报告该地区这项数据以来的最高位。
EIA数据显示，俄克拉荷马州库欣的原油库存 增加180万桶，至2,020万桶，为一个月来首次突破2,000万桶。
美国上周原油日进口量 减少了38.7万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 戴素萍)
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