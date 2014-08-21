两岸经贸：新一轮货品贸易协议将无法在8月底前如期举行--经济部长

路透台北8月21日 - 台湾经济部长杜紫军周四表示，台湾与大陆货品贸易协议的新一轮协商会议将无法在8月底前举行，因陆方人员来台证件赶办不及。8月初两岸经合会的共识跳票。

8月初的两岸经合会时，两岸曾达成新一轮的货品贸易谈判将在8月底之前举行的共识。杜紫军稍早接受路透查询时表示，〞陆方说来台人员的证件赶办不及，〞因此没办法于8月底前举办新一轮的大型谘商会议。

杜紫军也说，两岸货品贸易协议在年底前完成谈判的机会不高，恐无法如先前预期的时点完成。

台湾海基会8月初指出，台湾与大陆的货品贸易协议部分，双方在协议文本协商已取得阶段性进展，同意市场开放分五种降税安排，下次协商初步规划在8月底举行。

两岸货品贸易协议自2011年开始协商，2011-2014年共召开过八次的大型谘商会议，最后一次是在2013年的3、4月间在北京举办。