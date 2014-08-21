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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 08:48 BJT

表格：外资上周在日本股市转为买超，日本投资者继续买超海外债券

路透东京8月21日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，外资截至8月16日当周转为买超日本股票。

外资8月16日当周在日本股市买超877亿日圆，前一周为卖超5,852亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券6,598亿日圆，前一周为买超2,676亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

8月10日-8月16日 +87.7 +223.7 +391.1

8月 3日-8月 9日 -585.2r +226.8r -628.1

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

8月10日-8月16日 +262.6 +659.8 +159.9

8月 3日-8月 9日 +175.8r +267.6r +36.6

7月27日-8月 2日 +246.2 +899.1r +16.6

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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