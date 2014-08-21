香港个股：中国建材及关联公司卷入诉讼，遭禁止在美国从事商业活动

路透香港8月21日 - 中国水泥及工程服务供应商--中国建材股份有限公司 称，其附属公司北新建材 旗下的泰山石膏，因缺席美国地区法院的审查遭判定藐视法庭，并要支付罚金及原告律师费，和禁止泰山石膏及其关联公司或子公司在美国从事任何商业活动。

此外，其他原告近日向美国地区法院提起新的诉讼，主张被告的石膏板被安装在原告和集体成员的至少3,700栋房屋、住宅或其他建筑物中，原告向包括中国建材、北新建材和泰山石膏在内的多名被告提出超过15亿美元的索赔。

中国建材的声明指出，上述禁令的限制有可能包括中国建材在内。然而，中国建材主要资产及主要商业活动均在中国国内，中美之间亦没有互相承认和执行对方国家法院判决的公约，所以北新建材和泰山石膏各自的美国和中国律师认为美国法院判决在中国获得执行的可能性很低。

因此按公司目前所掌握的资料，相信上述诉讼的近期发展不会对中国建材造成重大经济损失，亦不会对生产经营构成重大不利影响。

有关诉讼始于2010年，该系列诉讼总数达到3,000多起，涉及欧洲石膏板企业在中国独资设立的工厂、中国内地多家股份制和民营石膏板企业，泰山石膏亦包括在内。

由于泰山石膏未参加美国路易斯安娜州东区联邦地区法院进行的判决债务人审查(Judgement Debtor Examination)，美国地区法院近日判定泰山石膏藐视法庭，命令泰山石膏向原告律师支付1.5万美元律师费，支付4万美元藐视法庭罚金，并裁定在泰山石膏加入该司法程序之前，禁止泰山 石膏以及其关联公司或子公司(affiliates or subsidiaries)在美国从事任何商业活动(conduct any business)，如果违反该禁令，泰山石膏须支付在违反禁令当年获得利润的25%作为罚金。

中国建材表示，泰山石膏不认同美国法院拥有管辖权，故决定不再参与美国法院进行的所有针对泰山石膏的美国石膏板诉讼，亦不会因案件近期的发展而改变决定。

中国建材持有北新建材52.4%股权，后者持有泰山石膏的65%股权。（完）

浏览上市公司的声明：(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)