《路透晚报》--8月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：8月汇丰制造业PMI初值创三个月新低，成长动能再趋缓

受产出和新订单分项指数下滑的拖累，汇丰8月中国制造业PMI初值录得三个月低点，暗示经济成长动能再度放缓，未来政策支持仍不可少。

--中国经济：再取消和下放87项审批事项，支持科技服务企业发展--国务院

中国周二召开的国务院常务会议表示，为便利企业投资经营，再取消和下放87项含金量高的审批事项；并将有序放开市场准入，支持合伙制、有限合伙制科技服务企业发展。

--中国政策：促进旅游业改革发展，2020年增加值要占GDP超过5%--国务院

为促进旅游业改革发展，中国政府提出加大财政金融扶持，支持旅游企业在股市和债市融资等措施，计划2020年境内旅游总消费额达到5.5万亿元，旅游业增加值占GDP的比重超过5%。

--中国国企：应先破除垄断再进行所有制改革，防范贱卖国有资产--专家

中国国务院国资委研究中心副主任彭建国表示，国企改革是有顺序和底线的。垄断体制在被打破之前不能先进行“混改”，应先破除垄断再进行所有制改革。否则即便引入民资也只会形成新的垄断，很容易带来国有资产流失的风险。

--香港数据：7月CPI按年升4%高于上月，因部分住户已用完政府电费补贴

香港统计处周四公布，7月综合消费物价指数（CPI）按年升4%，较6月3.6%有所升幅，因部分住户已用完政府所提供的一次性电费补贴。

--两岸经贸：新一轮货品贸易协议将无法在8月底前如期举行--经济部长

台湾经济部长杜紫军周四表示，台湾与大陆货品贸易协议的新一轮协商会议将无法在8月底前举行，因陆方人员来台证件赶办不及。8月初两岸经合会的共识跳票。

【金融】

--中国基金：截至7月已完成备案私募基金5,696只，规模超2万亿元--报载

中国证券报周四援引基金业协会数据称，截至7月31日，已完成登记备案工作的私募基金管理人共3,970家，管理私募基金5,696只，管理规模21,477.2亿元人民币。

--中国企业：民营中民投在沪揭牌，业务重点为产业整合及金融全牌照

备受市场关注的中国民生投资股份有限公司周四在上海揭牌，并正式公布其59家民营企业发起人及公司战略，即通过资本投入和杠杆撬动，围绕产业整合和金融全牌照两大特色，进行产业整合、股权投资等业务。

--中国铁路：铁路发展基金拟以优先股筹资，并将研究融资租赁业务筹资--报载

上海证券报周四报导，正在酝酿之中的“铁路发展基金”，将通过设立优先股吸引社会投资人参与投资；同时铁路总公司正在对以售后回租形式开展的融资租赁业务进行研究，拟尝试以租赁标的物为铁路货车，以公开招标的方式选择租赁公司，筹集部分资金。

--中国基金：大成基金与资金管理软件商拜特联手推企业版“余额宝”

在个人闲钱网上理财产品“余额宝”取得成功后，中国的基金公司又将目光转向企业闲钱增值领域，大成基金成为最新一员。大成基金与国内资金管理软件巨头深圳拜特科技股份公司联手推出企业现金管理平台--金源宝。

--中国基金：中移动子公司获基金销售支付结算牌照，汇添富与其合作

欣欣向荣的中国资产管理市场吸引各类机构入驻，全球最大的移动运营商中国移动集团亦跨界参与。中国证监会网站显示，中移动旗下中移电子商务有限公司已获公募基金销售支付结算牌照，首家合作基金为汇添富基金管理公司。

--台湾金融：金管会将尽快研议放宽金融三业海外投资限制--主委

协助金融业藉由海外并购布局亚洲，台湾金管会周三傍晚与八大金控业董事长进行座谈，会后决议将尽快研议放宽多项金融三业海外投资门槛，包括保险业海外转投资限额规定，以及银行投资占资本额40%限制改以净值为基准等。

【固定收益】

--《分析》中国PMI回落显经济动能趋弱，盼政策加油望逆回购重出

迅速回升的中国银行间市场资金利率并未让央行为之动容，其公开市场操作本周仍不温不火地维持中性态度，全周仅净投放110亿元人民币。这显示央行目前尚无改变政策方向的意图，仍有意维持紧平衡。

--中国债市：同业存单将入SHIBOR报价团的考核，操作细节市场仍存疑问

多位消息人士透露，中国央行近期召集了部分SHIBOR报价团成员召开会议，讨论SHIBOR报价团考核优化事宜，其中去年年底启动的同业存单业务，报价团成员的参与情况将纳入考核指标。

--新债招标：中国进出口行一年债收益率4.2546%，七年5.0169%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标发行的一年期固息增发债(实际剩余期限近七个月)，中标收益率为4.2546%，五年期增发债中标收益率为5.0169%。

--新债招标：北京地方债利率贴近国债，为首只投标区间不低于国债自发自还债

业内人士周四透露，中国北京市上午招标的三期自发自还地方债中，五年期品种中标利率4.00%；七年和10年中标结果分别为4.18%和4.24%。该债为首只投标区间设定不低于国债水平的自发自还地方债。

--中国债市动态：现券收益率先跌后升，PMI数据利好昙花一现预期仍谨慎

中国银行间市场周四早盘现券收益率先跌后升，整体稍略低于上日。交易员表示，今日在汇丰PMI数据创三个月新低影响下，现券买气略恢复，一度带动收益率下跌3-4bp(基点)，但随后资金面等因素令市场疑虑再起，债市收益率掉头走升。

--中国货币市场：主要回购利率多回落，但资金供需仍显紧平衡

中国银行间资金市场周四主要回购利率 CNREPO=CFXS 多回落。隔夜和七天品种的开盘指导价仍在上午9点左右准时现身，但市场流动性仍现时紧时松的情况，随后的成交均价逐步抬升，七天品种尤为明显。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘触碰一周低点，因中间价续贬及PMI初值不佳

中国人民币兑美元周四即期早盘走弱，并一度触及一周新低，中间价连续三日走贬，且幅度持续扩大，加上甫公布的汇丰中国PMI初值创三个月新低，带动人民币汇价走弱。

--中国外汇：1-7月国际服务贸易逆差742亿美元，7月逆差扩至153亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周四称，今年1-7月国际收支口径的国际服务贸易逆差742亿美元，7月逆差则为153亿美元，高于上月的90亿美元。

【证券/行业】

--《财经洞察》中国国企混合所有制改革应留给民营企业更多发挥空间

在中国正在推行的国有企业混合所有制改革中，民营企业在资金实力上可能弱于中外资本大鳄，在体量上也与被投资方--大型国企不在一个级别，但其拥有的市场化经营机制和丰富的实业经验，恐怕才是激活国企未来发展的催化剂。

--中国股市：沪综指续收跌，PMI数据令经济复苏信心出现波折

中国股市沪综指周四继续小幅收跌。分析师指出，今日汇丰公布的8月中国制造业PMI初值数据较弱，令投资者对中国经济复苏的信心出现波折，再加上前两天大盘出现上攻乏力迹象，股指今日顺势回调。

--中国煤炭：对合法煤矿产能建档登记，未经核准煤矿一律停产--发改委

中国国家发展和改革委员会发布通知称，省级煤炭行业管理部门要对所有合法生产煤矿的生产能力进行建档登记，以遏制其超能力生产。所有未经核准但已建成并组织生产的煤矿，一律停产。

--中国汽车：丰田旗下雷克萨斯中国宣布下调零部件价格,平均降幅26%

日本汽车大厂丰田汽车 7203.T 旗下高端品牌雷克萨斯(Lexus)中国公司宣布，自9月1日起，下调雷萨克斯部分零部件价格，平均降幅达26%。

--美国个股：亚马逊入驻上海自贸区，以扩大在中国的业务

美国在线零售商亚马逊周三表示，将在上海自贸区建立店铺，旨在利用贸易规则灵活的优势在中国出售更多种类的产品。

--中港股业绩：中兴通讯上半年净利同比劲增2.6倍，预计前三季增逾两倍