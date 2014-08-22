《路透晚报》--8月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：产能过剩行业违规项目清理整顿结果将作为调控政策重要依据

新华社周四报导称，中国国家发展和改革委员会已下发通知，要求各地按时完成化解产能严重过剩矛盾各项任务。产能过剩行业违规项目的清理整顿结果，将作为严格实施各项调控政策的重要依据。

--中国农业：2014年早稻减产0.4%至3,401万吨，仍是丰收年景--统计局

中国国家统计局周五发布,2014年全国早稻产量为3,401万吨（680.2亿斤），尽管比2013年减产12.5万吨（2.5亿斤），下降0.4%,但单产保持在390公斤/亩（5,850公斤/公顷）以上，为历史第二高年份,仍是丰收年景。

【金融】

--《市场热谈》外资投行逐鹿中国优先股发行交易，前瞻眼光助高盛领跑

中资银行准备在国内首次优先股发售中募集550亿美元资金。在这方面经验丰富的外资投行也准备好抢夺可能达到2.75亿美元的承销费。

--中国金融：广州金控拟转让广州银行10.5亿股份，标的评估价超40亿元

中国上海联合产权交易所刊登公告显示，广州银行10.5亿股(占总股本的12.65%)被挂牌转让，标的对应评估价为超40亿元人民币。此次转让方为广州银行绝对控股股东--广州金融控股集团有限公司。

【固定收益】

--新债招标：中国六个月贴现国债加权收益率3.9556%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为3.9556%。

--新债招标：中国中信银行10年二级资本债中标利率6.13%--业内人士

业内人士周五透露，中国中信银行周五上午招标的370亿元人民币10年期二级资本债，中标利率为6.13%。此前设定的招标利率区间为5.90%-6.20%。

--中国货币市场：流动性稍改善回购利率多下行，但跨月资金仍显紧俏

中国银行间资金市场周五主要回购利率多下行，仍有多个期限品种的开盘“指导价”现身。整体流动性状况稍改善，特别是隔夜和七天资金供给尚可，但跨月资金仍显紧俏。

--中国债市动态：成交清淡现券横盘震荡，方向不明观望心态较浓

中国银行间市场周五早盘现券收益率波动不大，整体成交亦显清淡。交易员表示，场内机构交投积极性不高，因现券短期交投方向仍不够明朗，虽然被指导的回购利率不脱低位，但对8月中下旬的资金面难乐观，且继汇丰数据之后，经济基本面走势如何尚待进一步确定。

--中国票据市场：转贴利率本周继续小升，下周资金堪忧料仍有上涨空间

中国票据市场本周转贴利率继续小升，因资金面仍维持紧平衡局面，资金价格也有所抬升；而下周在新股集中IPO以及月末因素冲击下，流动性前景堪忧，转帖利率料还有一定上涨空间。

【外汇】

--《多空观点》人民币汇率升贬转换迅速，交易心态更加灵活多变

7月下旬以来一路高歌猛进的人民币汇率说贬就贬！不过让人印象深刻的不止是人民币的升贬自如，市场情绪的多空切换也比从前洒脱了不少。

--中国汇市：人民币早盘续跌至6.16附近，连续回调令市场谨慎

中国人民币兑美元周五早盘续跌至6.16元附近，与中间价方向相反。交易人士称市场上的购汇盘仍然很多，离岸人民币跌势也较猛，不过美元价格升破6.16后交投有些偏淡。

【证券/行业】

--《焦点》中国新三板做市商制度将考验券商定价能力

有中国资本市场“试验田”之称的全国中小企业股份转让系统(俗称“新三板”)下周将迎来做市商制度，一直困扰其发展的流动性不足和企业定价难问题将有所改善，但对券商的定价和风控能力也会形成极大考验。

--中国股市：沪综指因中小盘股强势接力收盘小涨，料反弹还可延续

中国股市沪综指周五收盘小涨，结束两连跌。分析师指出，近期主板市场出现调整，蓝筹股板块呈现分化走势，而中小盘股因科技、传媒等新兴产业板块存政策利好预期走势较强，成为市场新亮点，料短期内大盘还是维持反弹之势。

--中港个股：中石化计画明年上半年分拆油田服务分支，于香港进行IPO--消息

据知情人士透露，中国石化计划2015年上半年分拆其油田服务分支，在香港进行首次公开发行(IPO)，筹资15亿美元。

--独家：美国游戏商OUYA与小米达成合作 游戏将引入中国

美国视频游戏服务商Ouya放眼亚洲，寻求成长机遇。Ouya一名高管以及小米一名消息人士对路透表示，Ouya已与中国小米达成合作，将藉由“小米盒子”及小米智能电视，将Ouya游戏引入中国用户的客厅中。

--《中国大宗商品综述》低迷煤价迎来政策利好及旺季，反转仍“希望渺茫”

中国环渤海动力煤价格指数最近跌势明显放缓，与此同时煤矿安全检查、煤企主动及政策性限产、冬季需求旺季等利好值得期待。今年以来跌跌不休的煤价正面临转机，然而现货煤价进入上升通道的希望仍然渺茫。

--中国期货：大商所称研究铁矿石期货保税交割，拟三步走实现国际化--报载

上海证券报周五援引中国大连商品交易所负责人表示称，大商所正在积极研究铁矿石期货"三步走"国际化方案，包括开展保税交割和引进国际投资者，同时明年还将借鉴原油期货经验，力争实现货币兑换国际化。

--中国农业：东北乾旱或导致玉米减产350万吨--国家粮油信息中心

中国国家粮油信息中心最新发布的报告称，根据吉林和辽宁地区受旱情况，若按重旱面积减产50%，轻旱减产10%估算的话，粗略估算吉林和辽宁的减产幅度分别在100万吨和250万吨。

--中港股业绩：交行上半年净利增5.6%，料未来不良率仍将小升