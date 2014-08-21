美国个股：摩根大通和美银计划为初级职员涨薪20%--消息

路透纽约8月20日 - 知情消息人士称，摩根大通 和美国银行 计划将初级职员的工资至少上调20%。

消息人士周三称，摩根大通高层决意要让薪资水平在业内具有竞争力，并计划将部分初级职员的薪水至少上调20%。

另一消息人士称，美国银行 资历较浅的银行家也将至少涨薪20%。涨薪将于2015年生效。

纽约邮报周三报导称，高盛也在计划明年将资历较浅的银行家薪水调高20%。

该报称，涨薪意味着刚入职第一年的分析师在2015年未计奖金之前的年薪约为8.5万美元。