台湾债市：五年券殖利率早盘弹升，因美债殖利率触及一周高位

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透台北8月21日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四早盘走高。交易员表示，因美债殖利率触及一周高位，令103/10第三日弹升。
交易员指出，103/10殖利率经修正后，与同年期冷券103/4 、103/9 的利差收敛，只要冷券筹码稳定，预料103/10殖利率再弹升空间应有限。
〞早上有人卖103/10，往上测冷券的支撑，看有没人会出来买。〞一位本地证券商交易员说。
另一证券商交易员则称，昨日103/10殖利率突破了五年公债连续图 殖利率的下降趋势线，但从本波五年公债殖利率自1.24-1.25%高档修正50%后往上的技术观点来看，还是处于正常的走势范围内。
他们认为，台债短线仍将跟随美债波动，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新会议记录后，接下来就是观望等候美联储主席叶伦在全球央行总裁年度大会上的讲话。
美国公债收益率周三升至一周高位，因美联储最新会议记录称，决策者对美国就业市场快速改善感到意外，暗示可能提前，而非推后升息。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.13-1.17%
本地时间10:04时最新报价：
• 103/10期殖利率弹0.99基点报1.1543%。
以下为最新相关报导连结：
--《美债周四展望》公债收益率触一周高位，观望美联储主席叶伦讲话
--《焦点》美联储考量到美国就业增长，商讨提早升息的好处
--美国FED：会议记录称就业市场改善，但要待更多经济复苏的确凿证据 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(