《中国债券市场每日交易备忘》--8月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部150亿元人民币六个月(182天)贴现国债9:30-10:30招标 中信银行 370亿元人民币10年期(5+5)固息二级资本债券，利率区间5.90%-6.20% 中国北车 10亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行主承 华能国际 20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 宁沪高速 4亿元150天期超短融簿记建档(中诚信主体评级AAA)，广发银行主承 万达集团股份有限公司5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建行主承 武汉城建投开发集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，交行主承 百联集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行主承 重庆对外经贸集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 中原证券8亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，中信银行主承 申银万国证券20亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/中行等承销 马钢股份 50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信证券和工行主承 龙岩工贸发展集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 兰州兰石集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招行主承 桂林银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.7496% 厦门农村商业银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 泉州银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 平安银行 5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 平安银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 阿克苏地区绿色实业开发17亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承 金湖县国资经营投资7亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA-)，国泰君安证券主承 重庆万盛经济技术开发区7亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)， 渤海证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部260亿元两年期固息国债140019，票面利率3.89% 财政部代发242亿元三年期地方债149109，票面利率4.1% 财政部代发247亿元五年期地方债149110，票面利率4.16% 华能集团40亿元九个月期超短融011408004，票面利率4.64% 常高新集团5亿元一年期短融041466019，票面利率5.40% 东吴证券10亿元三个月期短融071440002，票面利率4.75% 安信证券13亿元三个月期短融071406005，票面利率4.64% 新疆天业集团4亿元一年期短融041460081，票面利率5.28% 巨化集团5亿元一年期短融041454052，票面利率5.28% 安徽国贸集团控股8亿元五年期中票101462013，票面利率6.50% 祁连山 5亿元五年期中票101455022，票面利率6.73% 中国建筑第五工程局公司10亿元五年期中票101454047，票面利率5.70% 海格通信 8亿元三年期中票101459042，票面利率5.63% 上海紫江集团5亿元三年期中票101452017，票面利率6.50% 神华能源 100亿元三年期中票101454046，票面利率5.10% ============================================================================ 三、缴款： 厦门银行20亿元三年期固息债1420018，票面利率5.57% 天津北辰科技园区15亿元七年期固息债1480465，票面利率6.87% 进出口行75亿元一年期贴现金融债140352，参考收益率4.3079% 浙江省政府54.8亿元五年期自发自还地方债1452001，票面利率3.96% 浙江省政府41.1亿元七年期自发自还地方债1452002，票面利率4.17% 浙江省政府41.1亿元10年期自发自还地方债1452003，票面利率4.23% 元宝山国资经营10亿元七年期固息债1480395，票面利率7.22% 广州港集团7亿元九个月期超短融 陕西煤业化工集团50亿元九个月期超短融 厦门港务控股集团10亿元三个月期超短期融资券 福建省能源集团2亿元九个月期超短融 安徽省能源集团10亿元九个月期超短融 北京市首都公路发展集团10亿元九个月期超短融 中国建材 20亿元九个月期超短融 精功集团8亿元一年期短融 连云港市城建投资集团3亿元六个月期短融 华西证券8亿元三个月期短融 招商证券18亿元三个月期短融 广东省广新控股集团3亿元一年期短融 宁波港 10亿元一年期短融 万达集团股份有限公司5亿元一年期短融 农产品 10亿元一年期短融 成都文化旅游发展集团2.5亿元一年期短融 云南能源投资集团12亿元一年期短融 中国铝业 30亿元一年期短融 广东粤垦投资公司8亿元五年期中票 大唐发电 35亿元五年期中票 世茂股份 10亿元三年期中票 温州公用事业投资集团5亿元五年期中票 福建省电子信息(集团)4亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国药控股股份公司30亿元三年期中票1182223到期兑付，票面利率5.53% 铜陵化学工业集团7亿元三年期中票1182224到期兑付，票面利率6.8% 东方证券25亿元三个月期短融1490103到期兑付，票面利率4.68% 盘锦北方沥青燃料公司4亿元一年期短融041353054到期兑付，票面利率7.1% 内蒙古博源控股集团8亿元一年期短融041364032到期兑付，票面利率7% 11进出01 110301付息 12铁道05 1280243付息 12铁道06 1280244付息 12随州债 1280248付息 12淄博城运债 1280249付息 12闽轻纺MTN1 1282293付息 12扬汇银MTN1 1282294付息 13附息国债18 130018付息 13渝地产债 1380253付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --新华社周四报导称，中国国家发展和改革委员会已下发通知，要求各地按时完成化解产能严重过剩矛盾各项 任务。产能过剩行业违规项目的清理整顿结果，将作为严格实施各项调控政策的重要依据。 --中国俗称“新三板”的全国中小企业股份转让系统周四表示，目前做市业务准备工作已基本就绪，已有66家 主办券商获得做市业务备案，正式实施之日将有43家挂牌公司采取做市转让方式，涉及42家做市商。 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申