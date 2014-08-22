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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 09:04 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：
    
   中国财政部150亿元人民币六个月(182天)贴现国债9:30-10:30招标
   中信银行  370亿元人民币10年期(5+5)固息二级资本债券，利率区间5.90%-6.20%
   中国北车  10亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行主承
   华能国际  20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承
   宁沪高速  4亿元150天期超短融簿记建档(中诚信主体评级AAA)，广发银行主承    
   万达集团股份有限公司5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建行主承
   武汉城建投开发集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，交行主承
   百联集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行主承
   重庆对外经贸集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承
   中原证券8亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，中信银行主承           
   申银万国证券20亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/中行等承销
   马钢股份 50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信证券和工行主承
   龙岩工贸发展集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承
   兰州兰石集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招行主承
   桂林银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.7496%
   厦门农村商业银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 
   泉州银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000%
   平安银行 5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000%
   平安银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 
   阿克苏地区绿色实业开发17亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承
   金湖县国资经营投资7亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA-)，国泰君安证券主承
   重庆万盛经济技术开发区7亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)， 渤海证券主承       
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   二、新债上市： 
              
   财政部260亿元两年期固息国债140019，票面利率3.89%
   财政部代发242亿元三年期地方债149109，票面利率4.1%
   财政部代发247亿元五年期地方债149110，票面利率4.16%
   华能集团40亿元九个月期超短融011408004，票面利率4.64%      
   常高新集团5亿元一年期短融041466019，票面利率5.40%
   东吴证券10亿元三个月期短融071440002，票面利率4.75%
   安信证券13亿元三个月期短融071406005，票面利率4.64%
   新疆天业集团4亿元一年期短融041460081，票面利率5.28%
   巨化集团5亿元一年期短融041454052，票面利率5.28%
   安徽国贸集团控股8亿元五年期中票101462013，票面利率6.50%
   祁连山 5亿元五年期中票101455022，票面利率6.73%
   中国建筑第五工程局公司10亿元五年期中票101454047，票面利率5.70%
   海格通信 8亿元三年期中票101459042，票面利率5.63%
   上海紫江集团5亿元三年期中票101452017，票面利率6.50%  
   神华能源 100亿元三年期中票101454046，票面利率5.10%
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   三、缴款：
    
   厦门银行20亿元三年期固息债1420018，票面利率5.57%
   天津北辰科技园区15亿元七年期固息债1480465，票面利率6.87%
   进出口行75亿元一年期贴现金融债140352，参考收益率4.3079%
   浙江省政府54.8亿元五年期自发自还地方债1452001，票面利率3.96%
   浙江省政府41.1亿元七年期自发自还地方债1452002，票面利率4.17%
   浙江省政府41.1亿元10年期自发自还地方债1452003，票面利率4.23%
   元宝山国资经营10亿元七年期固息债1480395，票面利率7.22%
   广州港集团7亿元九个月期超短融
   陕西煤业化工集团50亿元九个月期超短融                                                
   厦门港务控股集团10亿元三个月期超短期融资券
   福建省能源集团2亿元九个月期超短融
   安徽省能源集团10亿元九个月期超短融
   北京市首都公路发展集团10亿元九个月期超短融
   中国建材 20亿元九个月期超短融
   精功集团8亿元一年期短融
   连云港市城建投资集团3亿元六个月期短融
   华西证券8亿元三个月期短融
   招商证券18亿元三个月期短融
   广东省广新控股集团3亿元一年期短融
   宁波港 10亿元一年期短融
   万达集团股份有限公司5亿元一年期短融
   农产品 10亿元一年期短融
   成都文化旅游发展集团2.5亿元一年期短融
   云南能源投资集团12亿元一年期短融 
   中国铝业  30亿元一年期短融                                          
   广东粤垦投资公司8亿元五年期中票
   大唐发电  35亿元五年期中票 
   世茂股份 10亿元三年期中票
   温州公用事业投资集团5亿元五年期中票
   福建省电子信息(集团)4亿元五年期中票   
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   四、还本付息：             
              
   国药控股股份公司30亿元三年期中票1182223到期兑付，票面利率5.53%    
   铜陵化学工业集团7亿元三年期中票1182224到期兑付，票面利率6.8%
   东方证券25亿元三个月期短融1490103到期兑付，票面利率4.68%
   盘锦北方沥青燃料公司4亿元一年期短融041353054到期兑付，票面利率7.1%
   内蒙古博源控股集团8亿元一年期短融041364032到期兑付，票面利率7%
   11进出01 110301付息
   12铁道05 1280243付息
   12铁道06 1280244付息
   12随州债 1280248付息
   12淄博城运债 1280249付息
   12闽轻纺MTN1 1282293付息
   12扬汇银MTN1 1282294付息
   13附息国债18 130018付息
   13渝地产债 1380253付息    
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
   --新华社周四报导称，中国国家发展和改革委员会已下发通知，要求各地按时完成化解产能严重过剩矛盾各项
任务。产能过剩行业违规项目的清理整顿结果，将作为严格实施各项调控政策的重要依据。 
   --中国俗称“新三板”的全国中小企业股份转让系统周四表示，目前做市业务准备工作已基本就绪，已有66家
主办券商获得做市业务备案，正式实施之日将有43家挂牌公司采取做市转让方式，涉及42家做市商。 
    
   
    8/28公布1-7月规模以上工业企业利润      
                              
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 吴芳)
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